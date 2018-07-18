В США будут бороться с ожирением при помощи перца чили

Исследователи университета в штате Вайоминг испытали на животных препарат против ожирения. Интересно, что препарат этот создан на основе капсаицина — компонента, что придает столь острый вкус перцу чили.
Новый препарат, получивший название метабоцин, испытали на грызунах, которых до этого кормили обильно насыщенной жирами пищей. Лекарство от ожирения взаимодействует с рецептором TRPV1 — белком, отвечающим за регуляцию температуры тела и восприятие боли. А, как известно, капсаицин вызывает жжение и довольно болезненные ощущения.
Воздействуя на клетки белой жировой ткани, метабоцин активирует этот самый рецептор. В результате белая ткань превращается в совершенно иной тип жира — бурую жировую ткань. По слова ученых, данный процесс позволяет организму сжигать жир и не давать откладываться излишкам белой ткани.
Испытание метабоцина на мышах привело к следующим наблюдениям. Средство, как можно было подумать, не заставляло грызунов есть меньше, но сдерживало набор грызунами лишнего веса. Немаловажно, отмечают исследователи, что препарат не вызвал у подопытных абсолютно никаких побочных эффектов. В результате экспериментов выяснилось также, что метабоцин препятствует росту уровня глюкозы и холестерина в крови.
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