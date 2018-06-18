Врачи назвали витамин, спасающий от рака груди

Оказывается, риск развития рака молочной железы можно значительно снизить, если употреблять достаточно витамина D.

Фото: Fotodom. ru

Такой вывод сделали учены из Калифорнийского университета в Сан-Диего, сообщает EurekAlert!. При этом содержание витамина группы D кальцифедиола должно быть не менее 60 нг на 1 мл. Тогда вероятность возникновения недуга уменьшается в пять раз.

Специалисты проанализировали данные исследований 2002-2017 годов, в которых приняли участие 3325 женщин. При этом 1713 из них были разделены на группы в зависимости от уровня кальцифедиола в крови. Все участницы эксперимента были моложе 55 лет и имели хорошее здоровье. Ученые наблюдали за ними на протяжении четырех лет.

За это время были выявлены 77 случаев рака молочной железы. При этом у заболевших в крови было низкое содержание витамина D — менее 20 нг на 1 мл.

Специалисты рассказали, как сделать так, чтобы уровень витамина D в крови был достаточным. По их мнению, для этого необходимо потреблять диетические добавки и пищу с 4-6 тыс. международных единиц витамина в день. Для витамина D одна МЕ равна 0,025 мкг вещества. При этом, если женщина имеет возможность находится на солнце по 10-15 минут в день, дозу пищевых добавок можно уменьшить.

Страх заболеть раком молочной железы тревожит многих женщин. Между тем, как ранее рассказывала "Правда.Ру", существует три шага, совершая которые дамы могут быть уверены, что со своей стороны сделали все возможное, чтобы избежать заболевания, а если это все-таки произошло, не допустить доведения его до запущенной стадии.

Во-первых не реже раза в год необходимо проходить маммографию (рентгеновское обследование молочных желез). Во-вторых, в возрасте от 20 до 40 лет посещать маммолога каждые три года, а после сорока — каждый год. В-третьих, ежемесячно проводите самообследование молочных желез.

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