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Источник Правда.Ру

Названа причина развития неоперабельного рака

Здоровье

Американские ученые определили самую частую причину развития неизлечимого рака.

Названа причина развития неоперабельного рака. 386014.jpeg

Исследовательская группа под руководством химика Нила Келлеха  из Северо-Западного университета  выяснила, что рост опухолей могут провоцировать специфические мутации в генах RAS, влияющие на присоединение RAS-белков к мембранам клетки и их сигнальную роль.

Таким образом, превращение здоровых клеток в злокачественные связано с мутацией в генах RAS, которые кодируют малые G-белки, участвующие в передаче сигнала внутрь

Отмечается, что ученые выделили KRAS-белки у пациентов, пораженных колоректальным раком, а также из образцов опухолей с помощью специфичных антител. 

Исследователям также удалось определить содержание нормальной формы KRAS4b и его мутантных версий в клетках пациентов, а также их структуру.

Выяснилось, что различные мутации в KRAS4b по-разному влияют на посттрансляционную модификацию белка, когда белковая молекула проходит химическую модификацию после своего синтеза на рибосоме. В связи с этим изменяется ее способность присоединяться к мембране клеток и посылать сигналы, обеспечивающие нормальное деление.  

"Правда.Ру" ранее писала о том, что некоторые продукты являются мощным оружием в борьбе с раком и его профилактике.

Последние исследования показали, что употребление определенных продуктов позволит снизить риск различных видов рака. В ряде продуктов содержатся антиоксиданты, антиканцерогены, Омега-3, жирные кислоты и пищевые волокна.

Как пишет Natural News, существуют три основные причины рака. Только на одно курение приходится 30 процентов всех смертей от онкологии.

При этом причиной многих видов рака, включая рак легких, толстой кишки, желудка, поджелудочной железы, а также рака простаты часто становится диета и образ жизни.

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Темы рак ученые
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