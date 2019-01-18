Ученые: сокращение потребления мяса поможет избежать глобальной катастрофы

В последнее время человечество как никогда озабочено возможностью глобальных катастроф. Ученые из Великобритании выяснили, как предупредить одну из них — массовый голод, что повлечет за собой миллионы жертв.

Так, считают эксперты, есть довольно легкий и доступный абсолютно всем способ поддержать голодающих жителей планеты Земля. Достаточно лишь, уверены они, следить за своим собственным рационом. Например, указывают ученые из Великобритании, вдвое сократить количество потребляемого в пищу мяса. Это не только поможет более эффективно распределять продукты питания на все население планеты, но и значительно увеличит продолжительность жизни, поясняют специалисты.

А вот количество потребляемых овощей, фруктов и орехов стоит, наоборот, увеличить вдвое. Это поможет снизить вероятность заработать онкологические заболевания, сахарный диабет, сердечно-сосудистые недуги и ожирение.

Ученые из Великобритании посетовали, что на сегодняшний день порядка одного миллиарда жителей планеты Земля не могут обеспечить себя тем количеством продуктов питания, которое необходимо для нормальной жизнедеятельности организма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг государств с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания. Так, выяснилось, что хуже всего питаются жители постсоветских республик — первую десятку рейтинга сплошь представляют страны, некогда входившие в состав Советского Союза.

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