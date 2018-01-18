ОРВИ постепенно захватывает Подмосковье

Эксперты Роспоребнадзора сообщили, что в Московской области с 6 по 12 января было зарегистрировано 35 тыс. 676 случаев заболеваний ОРВИ.

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При этом среди детей до 14 лет уже зафиксировано 24 тыс. три случая заболеваний. По данным пресс-службы управления ведомства, уровень заболеваемости среди совокупного населения ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 31,2%.

Сообщается, что в восьми муниципальных образованиях по совокупному населению зарегистрированы превышения пороговых уровней заболеваемости.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что медики назвали верный способ профилактики простудных заболеваний. Самый главный - мыть руки после улицы и посещения общественных мест.

Это самый просто и эффективных способ не заразиться инфекцией. Причем, процесс мытья рук должен быть тщательным, для контроля времени специалисты ВОЗ советуют мыть руки под песню "Happy birthday to you", а отечественные врачи рекомендуют заменить ее первым куплетом песни крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже".

Холодная вода оказывает не менее эффективное действие, чем горячая или теплая. А вот если вода и мыло недоступны, поможет антисептический гель. Также выяснилось, что одежда не играет большой роли в причине заболевания.

Для этого провели эксперимент: людей одевали не по сезону, просили их ходить по лужам и мочить ноги, после того подвергали их действию вирусов. Оказалось, что те, кто был одет не по погоде, заболевали не чаще тех, кто одевался в теплые куртки и непромокаемые ботинки. В общем, правильная одежда защищает от холода и влаги, помогая чувствовать нам себя комфортно, но от вирусов и вызываемых ими заболеваний она вряд ли защитит.

Грипп и простуда передаются воздушно-капельным путем. Вирусы попадают в организм вместе с частицами слюны или мокроты через верхние дыхательные пути. Сразу же начинается размножение вирусов: сначала в носовой полости, горле, а потом и ниже - в трахее и бронхах.