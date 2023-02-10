Врач Шульга: рожать детей после 45 лет намного более опасно

Идеально, если женщина производит на свет ребёнка до 30 лет. А вот после 45 намного вырастает риск всевозможных осложнений.

45-летняя певица Ольга Орлова во второй раз стала мамой, а 48-летняя американская актриса Хиллари Суэнк ожидает рождения двойни в 48. Врач-репродуктолог Екатерина Шульга полагает, что эти примеры доказывают возможность испытать счастье материнства после 45, когда женщина материально обеспечена и более психологически устойчива. Но поздняя беременность не лишена рисков.

"Инфаркт миокарда, остановка сердца случаются примерно в пять раз чаще, чем в возрасте 35-45 лет, и в десять раз чаще, чем до 35 лет, — рассказала она изданию Life. — Тромбоэмболия лёгочной артерии, венозные тромбоэмболии и острая почечная недостаточность также случаются чаще. Если мы рассматриваем беременность после ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии), то мы чаще сталкиваемся с многоплодной беременностью (двойни, тройни), а это увеличивает риск осложнений для матери".

Эксперт подчёркивает, что стать мамой после 45 лет возможно, но необходимо готовиться к трудностям и строго следовать всем советам акушеров-гинекологов. Следует учесть, что после 45 риск смертности матери увеличивается в четыре раза по сравнению с возрастом до 35.

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