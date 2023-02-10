Врач Доржиев: нельзя сразу после мороза отправляться в горячий душ

Вернувшись домой с мороза, хочется поскорее согреться, и многие стремятся принять горячий душ. Однако делать это не следует, как рекомендует врач.

Желание как можно быстрее согреться после возвращения в теплое помещение с мороза естественно. Но если делать это с помощью горячего душа, не дав организму адаптироваться к изменению температуры, то можно подвергнуть риску сердце и сосуды. Поэтому спешить в душ сразу с улицы не следует, как советует врач-терапевт поликлиники №2 Магадана Зандан Доржиев.

"В сильный холод периферические сосуды в теле сужаются, чтобы сэкономить тепло, а центральные, напротив, расширяются, — пояснил доктор Доржиев Pravda.Ru. — А под воздействием горячей воды начинается обратный процесс, причём довольно быстро. Это шок для сосудов и всего организма, их не следует подвергать таким нагрузкам. Особенно опасен быстрый горячий душ после мороза для людей, уже имеющих сердечно-сосудистые патологии вроде гипертонии или стенокардии".

Врач советует подождать минут 20-30 в теплом помещении, прежде чем отправляться в душ. Совсем горячую воду использовать тоже не нужно, это вредно еще и для кожи. Увеличивайте температуру воды постепенно и до комфортного уровня. К слову, вредна и привычка после горячего душа сразу выходить на мороз, особенно для людей неподготовленных.

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