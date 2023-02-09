Геронтолог Москалёв: схема "8 на 16" с частыми промежутками тормозит старение

Эксперты в области геронтологии дают много советов людям, но какими из них они пользуются сами? На этот вопрос ответил врач-геронтолог.

По словам геронтолога Алексея Москалёва, в деле борьбы с воспалительными процессами, ускоряющими старение, важно избавляться не только от подкожного, но и висцерального жира, который скапливается вокруг внутренних органов и сосудов при нездоровом питании. При этом мышечную и костную массу терять нельзя. В этом поможет питание по схеме "8 на 16", когда в окно продолжительностью 8 часов умещаются все приёмы пищи, а в следующие 16 часов есть нельзя.

"Не диета для лечебного голодания, а режим питания, — подчеркнул ученый в беседе с ИА Банк. — Сам я придерживаюсь схемы "8 на 16" с частыми промежутками между приемами пищи. В рационе избегаю консервированную еду, глубоко переработанную, предпочитая простые рецепты. От алкоголя не отказываюсь, но употребляю в меру".

Москалёв сослался на исследования, которые показывают важность регулярных физических нагрузок в ежедневном режиме. Даже если человек посещает зал несколько раз в неделю, но всё остальное время проводит в сидячем положении, то существенной пользы для здоровья он не получает. Вот почему так важны постоянные тренировки и желательно на свежем воздухе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.