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Кардиолог Гаврилина: при перепадах давления из-за погоды желательно отказаться от активной работы

Здоровье

Метеочувствительные люди особо тяжело переживают перепады погоды. Врач рассказала о том, как им поступать в этой ситуации.

Кардиолог Гаврилина: при перепадах давления из-за погоды желательно отказаться от активной работы

Нынешняя зима характеризуется резкими перепадами погоды и климатическими аномалиями. К примеру, в Москве уже несколько недель нет снегопада, а на смену аномальному холоду в январе пришли лужи. В центральных регионах отмечаются небывало сильные холода, и такое же "климатическое безумие" нас ждёт и весной, как считает синоптики. Врач-кардиолог Наталья Гаврилова рассказала, как свести до минимума воздействие погоды на здоровье.

"Резкое снижение атмосферного давления, перепады температур, смена солнечных дней на пасмурные, изменение влажности воздуха могут усиливать симптомы заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, дыхательных путей, а также опорно-двигательного аппарата, — рассказала доктор Гаврилова "Ридусу". — Желательно отказаться на время приступа от активной работы, в пользу покоя и медленного глубокого подконтрольного дыхания, что также позволит расслабиться".

Крайне важно не переутомляться, сократить количество кофеина в рационе и пить больше чистой воды. А при росте давления неплохой эффект даёт контрастный душ. Повышенное давление снижают успокаивающие препараты вроде валерьяны, боярышника, сокращение соли в рационе, горячей чай с мятой или ромашкой, а также ванночки с горячей водой для рук и ног.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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