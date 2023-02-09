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Врач Комаров: обнаружить рак полости рта на ранней стадии можно при помощи самостоятельной диагностики

Здоровье

Главный врач Балашихинской стоматологической поликлиники № 1 Сергей Комаров рассказал россиянам, как выявить у себя рак полости рта на ранней стадии.

Врач Комаров: обнаружить рак полости рта на ранней стадии можно при помощи самостоятельной диагностики

Врач отмечает, что выявить рак полости рта на ранней стадии позволяет регулярная самостоятельная диагностика после каждой чистки зубов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Любые припухлости, асимметрия нижней части лица, наличие "язвочек и шишек" во рту, кровоточивость, а также пигментация могут указывать на онкологию. Комаров подчёркивает, что при обнаружении такого рода признаков необходимо обратиться к врачу. 

Также специалист отметил, что предупредить появление рака полости рта поможет профилактика. В данном случае следует бросить или не начинать курить, отказаться от злоупотребления алкоголем и "жеванием различных смесей". 

"Также особую онконастороженность нужно проявлять пациентам с хронической инфекцией, язвами и трещинами в полости рта, травматизацией слизистой оболочки полости рта — разрушенными зубами и их корнями, некачественно изготовленными протезами", — заключил Комаров.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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