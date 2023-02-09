Инфекционист Поздняков: заразиться коклюшем может привитый, но вакцинироваться нужно

Заболеваемость коклюшем в России не выросла, а вернулась к допандемийному уровню. Об этом рассказал врач-инфекционист.

В России отмечается рост количества заболевших коклюшем, и кое-кто заговорил о скачке этого показателя. Однако врач-инфекционист Андрей Поздняков поведал, что в последние два года люди были более осторожными из-за коронавирусной пандемии, так что они реже заражались и другими болезнями. Сейчас же многие расслабились, и показатель заболеваемости вернулся к обычным цифрам.

"Во время активного периода пандемии люди в течение двух лет сидели на карантине, дистанцировались, носили маски, а всё это — хорошая профилактика любых респираторных инфекций, в том числе и коклюша, — объяснил Поздняков "Российской газете". — Поэтому в целом в 2020 и 2021 году заболеваемость коклюшем была более низкой, чем до эпидемии COVID-19. Поэтому сейчас можно скорее говорить о том, что заболеваемость вернулась к допандемийному уровню".

Он также отметил, что вакцинация от коклюша не даёт стопроцентной защиты от инфекции, и даже существует понятие "коклюш у привитого" в нашей стране. Однако прививки нужны, потому что у получивших их болезнь протекает намного легче. В противном случае человека может ожидать длительный и мучительный кашель, особенно при ослабленной иммунной системе.

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