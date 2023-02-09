Диетолог Гинзбург: тыквенные семечки подарят дополнительно пять лет жизни после инфаркта

Для нормальной интимной жизни мужчинам и женщинам нужно употреблять тыквенные семечки, как рассказал эксперт. В них содержится полезный цинк.

Известный врач диетолог Михаил Гинзбург подчеркнул, что в состав тыквенных семечек входит цинк, поэтому они гораздо полезней популярных в России семян подсолнуха. Особенно заметно их влияние на интимную жизнь мужчин и женщин.

"Цинк необходим для нормального функционирования мужской и женской половой сферы, — рассказал Гинзбург в своем блоге на "Яндекс. Дзен". — Особенно мужской. Достаточное потребление цинка обеспечивает нормальный уровень тестостерона, полноценную продукцию семенной жидкости и подвижность сперматозоидов. Цинк также помогает защитить организм человека от вирусов, стабилизируя мембрану клеток-мишеней".

Кроме того, в тыквенных семечках имеется и минерал селен, обеспечивающий профилактику атеросклероза. По мнению Гинзбурга, селен продлевает жизнь жертвам сердечно-сосудистых патологий, и особенно пациентам старшей возрастной группы, которые уже перенесли инфаркт. Селен подарит им до пяти дополнительных лет жизни. Для этого необходимо съедать по одной-двум столовым ложкам тыквенных семечек в день до пяти раз в неделю.

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