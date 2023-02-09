Доктор Ахуньянова: никому и никогда нет смысла сдавать анализ на инсулин

По уровню бесполезности анализ на инсулин является самым главным. Такое мнение высказала врач-нефролог.

Серьезно настроенные избавиться от лишнего веса люди перед началом каких-либо диет проходят медицинское обследование. И часто им рекомендуют сдать анализ на гормон инсулин. Однако практикующий врач-нефролог и диетолог Регина Ахуньянова полагает, что этот анализ является самым бесполезным в медицине.

"Почему бесполезный? Секреция инсулина меняется со скоростью света — каждую минуту. Самый изменчивый показатель, — пишет она в своем Telegram-канале. — Зависит от количества гликогена в печени, от наличия лишнего веса. Инсулин вырабатывается в течение дня вообще без еды — и это называется базальная секреция инсулина. Если он понижен, это не говорит о диагнозе диабет. А если повышен, не говорит об инсулинорезистентности".

Если у человека имеется лишний вес, ему нужно худеть, и уровень инсулина здесь не имеет никакого значения. Вместо этого следует правильно питаться для того, чтобы снижать вес, а не тратить деньги на бесполезные анализы. Лучше расходовать их на вкусную и полезную еду, как полагает специалист.

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