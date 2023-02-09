Хирурги Ижевска сделали операцию 78-летней пенсионерке с редким сочетанием грыж

Врачи ижевской клинической больницы провели уникальную операцию 78-летней женщине с редким случаем сочетания грыж кишечника и диафрагмы.

Пенсионерка обратилась за медицинской помощью из-за болей за грудной клеткой. Хирурги обнаружили у женщины грыжи толстой кишки и пищеводного отверстия диафрагмы, которые выросли до 15 сантиметров, сообщает udm-info.ru.

Однако врачам удалось вернуть толстую кишку и желудок в брюшную полость и устранить дефекты диафрагмы.

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