Тренер Панов: физнагрузки в ежедневном режиме опасны для эрекции

Привычка повторять кардиотренировки в ежедневном режиме опасна для мужчин. Она грозит снижением эрекции, как рассказал тренер.

Мужская потенция в значительной степени опирается на спокойную нервную систему, но существуют физические нагрузки, которые представляют опасность для мужского здоровья. И лучше не допускать этих проблем с эрекцией изначально, чем потом с ними бороться. Об этом рассказал тренер-эксперт Руслан Панов.

"Самый главный бич физического характера — риск паховой грыжи, — объяснил он в беседе с изданием "Газета.Ru". — Чтобы риск снижался, не стоит устраивать редкие подходы к высокоинтенсивным силовым тренировкам людям с малоподвижным образом жизни. Когда в мышцах нет тонуса, а им изредка подают высокую нагрузку — мышцы тазового дна могут не выдержать и получить чрезмерный тонус, что приводит к проблемам мужского здоровья".

Он настоятельно не советует мужчинам интервальные и кардиотренировки, поскольку для устойчивой эрекции нужен хороший кровоток. А при занятиях в таком режиме организм привыкнет снабжать кровью мышцы и респираторную систему. В результате, кровь не будет в должном объёме поступать к области полового члена, что и спровоцирует проблемы с эрекцией. Также вредно тренироваться натощак и в состоянии похмелья.

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