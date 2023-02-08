Вирусолог Альтштейн назвал основной причиной смерти при гриппе гриппозную пневмонию

Основными причинами смерти из-за заражения гриппом являются гриппозная пневмония, хронические заболевания дыхательных путей и диабет. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он подчеркнул, что при гриппе довольно редко встречаются летальные исходы. Однако вирус может повлечь за собой целый ряд осложнений.

"Смертность при гриппе существенно ниже 0,1 процента. Главной причиной, по которой возникает смертельный исход, является гриппозная пневмония. В основном ей подвержены пожилые люди", — отметил Альтштейн в беседе с изданием "Вечерняя Москва".

Хронические заболевания дыхательных путей, диабет и болезни сердца также увеличивают риски летального исхода, предупредил специалист.

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