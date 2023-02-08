Гастроэнтеролог Белоусов: лапша быстрого приготовления приводит к гипертонии и диабету

Лапша быстрого приготовления пользуется спросом из-за невысокой стоимости. Однако этот продукт представляет немалую угрозу для здоровья.

Во всём мире лапша быстрого приготовления пользуется устойчивым спросом, так как является относительно недорогим продуктом, готовым к употреблению. К настоящему моменту опубликованы сотни исследований, которые доказали, что подобного рода пища вредна для здоровья. Она содержит множество калорий, что может спровоцировать лишний вес. Также это лапша грозит заболеваниями сердца и сосудов из-за роста артериального давления. Наконец, лапша повышает уровень сахара в крови, как рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов. А виной всему кипящее пальмовое масло, в котором приготовляют этот продукт.

"Пальмовое масло богато насыщенными жирными кислотами, — объяснил Белоусов "Газете.Ru". — Организм не способен усваивать его полностью, поэтому пальмовое масло оседает на стенках кровеносных сосудов. Это может вызывать серьёзные сердечно-сосудистые заболевания. Также употребление продукта в ежедневном рационе грозит повышением кровяного давления и уровня сахара в крови".

Ещё одной опасностью этого продукта является используемая в ходе приготовления пшеничная мука, в которую иногда добавляют и муку яичную — источник быстрых углеводов, опасных для фигуры. Кроме того, для придания яркого вкуса и аромата в лапшу активно включают ароматизаторы, консерванты, загустители и прочие крайне вредные для детей, пожилых, беременных и кормящих мам компоненты.

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