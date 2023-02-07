Испания последней в Европе отменила обязательный масочный режим

Власти Испании отменили обязательное использование медицинских масок в общественном транспорте. Правда, их ещё следует носить в аптеках и больницах.

Испания стала последней страной Европы, на территории которой действовал обязательный масочный режим. И вот теперь местный Минздрав опубликовал постановление об отмене обязательного использования масок в общественном транспорте, которое вступает в силу уже завтра.

При этом носить маски всё ещё будет необходимо на территории медицинских учреждений, включая больницы и аптеки. Решение о внедрении масочного режима в Испании приняли в самый разгар пандемии — ещё весной 2020 году. Тогда от жителей требовалось, чтобы маски носили везде за пределами личных жилищ, включая и улицу.

По мере ослабления ситуации масочный режим смягчали, включая и его временную отмену на территории популярных у зарубежных туристов испанских курортов, а из-за роста заболеваемости снова вводили. И вот теперь, судя по всему, от масок здесь избавляются окончательно — последними в Европе.

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