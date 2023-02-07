Учёные: молоко оленя превосходит коровье по воздействию на силу мышц

Продолжавшееся полтора года исследование подтвердило пользу оленьего молока для здоровья. Особенно оно необходимо пожилым людям для мышц и костей.

Учёные из Университета Мэсси в Новой Зеландии совместно с разводящими оленей местными фермерами изучили влияние оленьего молока на здоровье людей, сравнив полученные результаты с теми, что отмечались при регулярном употреблении коровьего молока. В испытаниях приняли участие 120 женщин, половина из которых получала оленье молоко в виде пищевых добавок для перорального приема.

Оказалось, что это молоко не только успешно конкурирует, но и в некоторых областях заметно превосходит молоко коровье, особенно в отношении укрепления мышечной силы. Это связано с повышенным содержанием белка в данном продукте. Кроме того, молоко усиливало и прочность костей за счёт высокого уровня кальция.

Количество пожилых людей на нашей планете с каждым годом растёт, что связано с увеличением продолжительности жизни. И этим людям требуются средства, позволяющие продлить здоровый отрезок жизни. А для этого, в первую очередь, необходимо укреплять мышцы и кости пенсионеров. Вполне возможно, что оленье молоко станет одним из подобных средств.

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