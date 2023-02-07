В Уфе заболеваемость мышиной лихорадкой выросла в 4,7 раза

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина сообщила, что в Уфе увеличилось количество заболевающих геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

"За 2022 год показатель выше многолетнего уровня почти в 4,7 раза", — подчеркнула чиновница, слова которой приводит mkset.ru.

Политик назвала ситуацию с распространением мышиной лихорадки тяжёлой. Как напомнила Пермина, переносчиками вируса являются грызуны.

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