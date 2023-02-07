Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Филиппо заявил, что визит Зеленского в Брюссель спровоцирует эскалацию конфликта на Украине
Международные соревнования по фрирайду Freeride World Tour Qualifier 3* пройдут на курорте "Роза Хутор"
Комбат Алаудинов заявил, что в Донбассе могут воевать кадровые военные НАТО
В NYT рассказали о заполненных моргах на Украине и тяжёлых потерях ВСУ под Артёмовском
Кириленко: в вопросе Бахмута учитываются "любые сценарии"
Депутат из Франции: Запад уже не поддерживает Украину, а разрушает Россию
Bloomberg: Украина не сможет вернуть Крым даже с западным вооружением
Railfreight: удар по экономике России привёл Запад к неожиданному выводу
Боец ВСУ в Артёмовске заявил, что от батальона осталось семь человек

Эндокринолог Кирдянкина: квашеная капуста поможет пережить февраль

Здоровье

Февраль часто называют самым тяжёлым месяцем в году, поскольку риск развития болезней в этот период максимален. Эндокринолог рассказала, как легче справиться с последним зимним месяцем.

Эндокринолог Кирдянкина: квашеная капуста поможет пережить февраль

Самым тяжёлым месяцем в году февраль делают усталость от зимы, резкий дефицит солнечного света и нехватка витаминов, а также сезонная депрессия, с которой сталкиваются до 10% всех жителей нашей планеты. Для изменения ситуации необходимо бороться с недосыпом, плавно наращивать физические нагрузки, не забывать про овощи и фрукты, а также чаще отдыхать, как порекомендовала врач-эндокринолог Наталия Кирдянкина.

"Среди основных опасностей февраля — повышение заболеваемости респираторными инфекциями, которое провоцируется сезонным снижением иммунитета, уменьшение работоспособности, нарушения сна, — объясняет врач порталу Доктор Питер. — Но для того, чтобы разобраться, не является ли "зимний сплин" признаками серьёзных неполадок в организме, необходимо проконсультироваться со специалистом, сделать ряд анализов, например, на уровень витамина D. Это подскажет врачу, как можно оптимально скорректировать "февральскую тоску".

Она также советует не забывать про квашеную капусту, являющуюся кладезем здоровья. По мнению эксперта, капуста крайне полезна именно в феврале, когда наблюдается общее снижение тонуса нашего организма. Нужно помнить и о пользе прогулок на свежем воздухе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Телеведущий Андрей Малахов честно заявил об отъезде из Москвы

Известный журналист и телеведущий сообщил поклонникам о своём отъезде из России.

Телеведущий Андрей Малахов честно заявил об отъезде из Москвы
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
FT: прибывшие в ФРГ на военное обучение солдаты ВС Украины попросили политического убежища
РИА Новости: военные ВСУ портят технику, чтобы избежать отправки на передовую
"Пророк" Нострадамус грамотно работал с французскими королями Сергей Лебедев Хаял Муаззин: против Турции могли применить сейсмическое оружие Ольга Лебедева Знак зодиака 7 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
Советник Пушилина заявил о расстреле украинскими силовиками польских наёмников в Угледаре
Иностранные наёмники Эбилин и Джонс убиты огнём ВСУ на Угледарском фронте
МК: Матвийчук и Леонков заявили о потере более 500 тысяч солдат ВСУ в ходе проведения СВО
МК: Матвийчук и Леонков заявили о потере более 500 тысяч солдат ВСУ в ходе проведения СВО
Последние материалы
Филиппо заявил, что визит Зеленского в Брюссель спровоцирует эскалацию конфликта на Украине
Международные соревнования по фрирайду Freeride World Tour Qualifier 3* пройдут на курорте "Роза Хутор"
Комбат Алаудинов заявил, что в Донбассе могут воевать кадровые военные НАТО
Эндокринолог Кирдянкина: квашеная капуста поможет пережить февраль
Злоупотребление правом: кому в Иркутске помешал хороший хозяйственник Наумов
В NYT рассказали о заполненных моргах на Украине и тяжёлых потерях ВСУ под Артёмовском
Кириленко: в вопросе Бахмута учитываются "любые сценарии"
Депутат из Франции: Запад уже не поддерживает Украину, а разрушает Россию
Bloomberg: Украина не сможет вернуть Крым даже с западным вооружением
Railfreight: удар по экономике России привёл Запад к неожиданному выводу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников