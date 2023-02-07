Эндокринолог Кирдянкина: квашеная капуста поможет пережить февраль

Февраль часто называют самым тяжёлым месяцем в году, поскольку риск развития болезней в этот период максимален. Эндокринолог рассказала, как легче справиться с последним зимним месяцем.

Самым тяжёлым месяцем в году февраль делают усталость от зимы, резкий дефицит солнечного света и нехватка витаминов, а также сезонная депрессия, с которой сталкиваются до 10% всех жителей нашей планеты. Для изменения ситуации необходимо бороться с недосыпом, плавно наращивать физические нагрузки, не забывать про овощи и фрукты, а также чаще отдыхать, как порекомендовала врач-эндокринолог Наталия Кирдянкина.

"Среди основных опасностей февраля — повышение заболеваемости респираторными инфекциями, которое провоцируется сезонным снижением иммунитета, уменьшение работоспособности, нарушения сна, — объясняет врач порталу Доктор Питер. — Но для того, чтобы разобраться, не является ли "зимний сплин" признаками серьёзных неполадок в организме, необходимо проконсультироваться со специалистом, сделать ряд анализов, например, на уровень витамина D. Это подскажет врачу, как можно оптимально скорректировать "февральскую тоску".

Она также советует не забывать про квашеную капусту, являющуюся кладезем здоровья. По мнению эксперта, капуста крайне полезна именно в феврале, когда наблюдается общее снижение тонуса нашего организма. Нужно помнить и о пользе прогулок на свежем воздухе.

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