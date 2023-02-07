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РИА Новости: учёные Мичиганского университета заявили, что причиной снижения температуры тела являются микробы

Здоровье

Наблюдения медиков показывают, что за последние несколько десятилетий температура тела человека снижается. Учёные из Мичиганского университета считают, что во всём виноваты микробы. Обозреватель РИА Новости Владислав Стрекопытов рассказал об этом подробнее.

РИА Новости: учёные Мичиганского университета заявили, что причиной снижения температуры тела являются микробы

Учёные из Стэнфордского университета провели анализ данных из различных источников за период с 1862-го по 2017-й годы. Всего было проведено более 677 тысяч замеров. Выяснилось, что нормальная температура тела человека уменьшается примерно на 0,03 градуса за десятилетие.

Биологи из Мичиганского университета считают, что причиной этого являются кишечные микробы. У людей, госпитализированных с сепсисом, состав микробиоты сильно варьируется в зависимости от температуры. Когда она поднимается, растёт количество бактерий из группы фирмикутов. Они производят важные вещества для роста и здоровья организма и влияют на иммунный ответ и метаболизм.

Эффект "охлаждения” тела также может быть связан с активным применением за последние десятилетия антибактериальных препаратов.

Учёные считают, что в дальнейшем можно будет разработать методы для регулирования температуры тела при лечении сепсиса с помощью модификации кишечного микробиома.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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