Россияне с рассеянным склерозом могут лишиться доступа к важному лекарству

В России так и не закупили лекарство от рассеянного склероза, без которого у пациентов может прогрессировать их болезнь. Тысячи людей под угрозой.

Система обеспечения жизненно важными лекарствами в России дала серьёзный сбой, и он может отразиться на жизни и здоровье тысяч жертв рассеянного склероза. Это неуклонно прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое связано с исчезновением миелиновой защитной оболочки вокруг нервов. Постепенно РС лишает человека возможности управлять своим телом и усаживает в инвалидную коляску. Для того, чтобы затормозить рассеянный склероз, необходимо принимать мощные препараты, и одним из самых эффективных является сипонимод ("Кайендра").

Ещё в 2021 году это лекарство включили в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Получить препарат из этого списка можно по назначению врачебной комиссии, а приобретают его за счёт средств регионального бюджета либо самостоятельно. Но годовой курс сипонимода стоит 800 тыс. рублей. У регионов таких средств нет, а федеральный бюджет не помог, как сообщает РИА Новости.

К примеру, в Самарской области сипонимод должны были получать около 60 жителей региона, но местных средств хватило только на двоих. Ждали помощи от центра. но в утверждённом правительством РФ списке на 2023 год его не оказалось. На запрос РИА Новости в Минздраве ответили, что врачи при назначении терапии РС могут использовать достаточный выбор лекарств, Но некоторым пациентам они уже не помогают.

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