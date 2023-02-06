Исследование: видеоигры улучшают навык многозадачности у пожилых людей

Если пожилые люди увлекаются видеоиграми, это может укрепить у них навык многозадачности. К такому выводу пришли японские учёные.

Исследование показало, что длительное время считавшийся популярным только среди молодых людей вид деятельности укрепляет когнитивный функционал пенсионеров и их способность работать в режиме многозадачности. Речь о видеоиграх, которые доказали свою возможность в какой-то степени предотвращать возрастное снижение интеллекта и даже мышечную слабость у граждан старшего возраста.

Исследование проводилось в период с апреля по сентябрь прошлого года, в нём принял участие 21 человек от 60 и старше, регулярно посещавшие один из японских центров благополучия для пенсионеров. Периодически их просили играть в видеоигры, включая автогонки и файтинги, а затем проводили когнитивные тесты, а также оценивали физические способности, как сообщает японское издание The Asahi Shimbum.

Хотя существенных изменений физического функционала выявлено не было, игроки стали лучше концентрировать внимание и одновременно выполнять несколько задач. А если судить по анкетам, у некоторых людей повысилось и качество повседневной жизни. Участники эксперимента называли видеоигры своего рода умственной нагрузкой, им нравилось соревноваться друг с другом и повышать навыки.

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