Врач-невролог Мацокин: слабость в руке и проблемы со зрением — это симптомы инсульта

От скорости оказания медицинской помощи зависит не только здоровье, но и жизнь жертвы инсульта. Поэтому за его симптомами надо следить.

При развитии острого нарушения мозгового кровообращения самое важное — вовремя обратиться к врачу. В случае оказания своевременной медицинской помощи при наиболее распространённых ишемических инсультах, вызванных тромбами в кровеносных сосудах мозга, часто удаётся полностью восстановить здоровье пациента. Но крайне важно следить за симптомами, которые многие люди игнорируют или списывают на усталость, как поведал врач-невролог Игорь Мацокин.

"Нарушение мозгового кровообращения, иначе инсульт, — это клинический синдром, при котором возникает нарушение какой-либо функции мозга из-за того, что кровоснабжение мозга нарушено тромбозом или эмболией, — рассказал Мацокин агентству "Прайм". — Важно вовремя заметить эти неврологические симптомы, особенно те, которые носят "преходящий" характер, и незамедлительно обратиться к врачу".

Он подчёркивает, что неврологические симптомы инсульта разнообразны. К примеру, ослабляются руки или ноги, возникают проблемы со зрением, асимметрия лица. В этом случае необходимо немедленно вызывать скорую помощь для того, чтобы человека доставили в стационар и провели все необходимые исследования. А уже по их результатам можно начинать лечение.

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