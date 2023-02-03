Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Полковник Алёхин: цель ударов ВСУ по пустым сёлам под Белгородом — боевое слаживание
Ирина Понаровская призналась, что после песни "Реквием" с ней перестали общаться некоторые артисты
Sohu: США запаниковали о после заявления России о договоре СНВ-III
В "Лабиринте" извинились за то, что Толстого и Пушкина пометили как иноагентов
Депутат Драпеко: мэр Екатеринбурга ответственен за "русофоба" Пушкарева
Wargonzo: в Средней Азии ведут активную разведку британские ЧВК
Замминистра обороны РФ Евкуров лично корректирует действия 2-го армейского корпуса
В Сургуте зарегистрировали случаи заражения гибридом коронавируса и гриппа
Метро свяжет Нижний Новгород и Москву необычным способом: украсят вагоны

Ради похудения врачи советуют принимать пищу из чёрных и синих тарелок

Здоровье

Чёрные и синие тарелки прекрасно помогут желающим меньше есть. А вот оранжевую посуду надо давать детям.

Ради похудения врачи советуют принимать пищу из чёрных и синих тарелок

Большое количество исследований приходило к выводу о том, что человек может похудеть, если будет принимать пищу не только из тарелок меньшего размера, но и определённого цвета. В первом случае он накладывает себе меньшие порции, а во втором пища кажется ему не такой привлекательной. Это подтвердили в своём Telegram-канале и костромские врачи из ГБУЗ Центр общественного здоровья и медицинской профилактики КО.

"Многие исследования доказывают, что цвет может сильно влиять на психосоматическое состояние человека, — говорится в сообщении. — Конечно же, этим знанием вооружились диетологи: если при помощи различных цветов можно регулировать аппетит человека, значит, можно контролировать и его вес".

В частности, они советуют употреблять пищу из тарелок чёрного, тёмно-синего и болотного цветов, которые делают еду не такой привлекательной на вид. Суп можно есть из жёлтой посуды, поскольку этот цвет усиливает скорость насыщения. А для нормального питания подходят тарелки голубых и салатовых оттенков, которые являются нейтральными. Самой опасной является посуда красного цвета, она может стимулировать переедание. А вот фисташковый, розовый и оранжевый вызывают усиленное выделение дополнительного количества желудочного сока. Эта посуда подойдёт для кормления детей, которые плохо кушают.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Американцы пошутили над танками с символикой ЛГБТ на Украине
Никифорова: в США предложили устроить России "большой взрыв"
Профессия военного корреспондента остаётся одной из самых сложных в мире Сергей Лебедев Знак зодиака 3 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
NZZ: глава ЦРУ предлагал Киеву передать России часть территорий в обмен на мир
Politico: Шольц переживает, что НАТО не вступится за Германию в случае конфликта с РФ
Politico: Шольц переживает, что НАТО не вступится за Германию в случае конфликта с РФ
Последние материалы
Ирина Понаровская призналась, что после песни "Реквием" с ней перестали общаться некоторые артисты
Sohu: США запаниковали о после заявления России о договоре СНВ-III
В "Лабиринте" извинились за то, что Толстого и Пушкина пометили как иноагентов
Депутат Драпеко: мэр Екатеринбурга ответственен за "русофоба" Пушкарева
Wargonzo: в Средней Азии ведут активную разведку британские ЧВК
Ради похудения врачи советуют принимать пищу из чёрных и синих тарелок
Замминистра обороны РФ Евкуров лично корректирует действия 2-го армейского корпуса
В Сургуте зарегистрировали случаи заражения гибридом коронавируса и гриппа
Метро свяжет Нижний Новгород и Москву необычным способом: украсят вагоны
Елена Вавилова: "Настоящий разведчик — невзрачный, он должен сливаться с толпой"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников