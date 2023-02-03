Ради похудения врачи советуют принимать пищу из чёрных и синих тарелок

Чёрные и синие тарелки прекрасно помогут желающим меньше есть. А вот оранжевую посуду надо давать детям.

Большое количество исследований приходило к выводу о том, что человек может похудеть, если будет принимать пищу не только из тарелок меньшего размера, но и определённого цвета. В первом случае он накладывает себе меньшие порции, а во втором пища кажется ему не такой привлекательной. Это подтвердили в своём Telegram-канале и костромские врачи из ГБУЗ Центр общественного здоровья и медицинской профилактики КО.

"Многие исследования доказывают, что цвет может сильно влиять на психосоматическое состояние человека, — говорится в сообщении. — Конечно же, этим знанием вооружились диетологи: если при помощи различных цветов можно регулировать аппетит человека, значит, можно контролировать и его вес".

В частности, они советуют употреблять пищу из тарелок чёрного, тёмно-синего и болотного цветов, которые делают еду не такой привлекательной на вид. Суп можно есть из жёлтой посуды, поскольку этот цвет усиливает скорость насыщения. А для нормального питания подходят тарелки голубых и салатовых оттенков, которые являются нейтральными. Самой опасной является посуда красного цвета, она может стимулировать переедание. А вот фисташковый, розовый и оранжевый вызывают усиленное выделение дополнительного количества желудочного сока. Эта посуда подойдёт для кормления детей, которые плохо кушают.

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