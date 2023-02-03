В Сургуте зарегистрировали случаи заражения гибридом коронавируса и гриппа

Представители Департамент здравоохранения по ХМАО заявили, что в Сургуте пять человек заразились гибридом COVID-19 и гриппа.

Как напомнили в muksun.fm, медики называют эту инфекцию "флюрона". Вместе с этим в пресс-службе ведомства указали на вспышку заболевания ОРВИ. По данным Депздрава, медики фиксируют по две тысячи вызовов за 24 часа.

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