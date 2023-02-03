Эксперт по питанию Верис: ужинать следует через десять часов после завтрака

Разыгравшийся аппетит вечером вызван неправильным временем завтрака. Эксперт в области диетического питания рассказал, каким должен быть интервал.

Если в течение дня мы не получаем полноценных приёмов пищи, это может спровоцировать хорошо знакомый многим усиленный аппетит вечером, и особенно острое желание съесть что-нибудь сытное и калорийное прямо перед сном. Известно, что такие перекусы вредны для фигуры и для здоровья в целом. А поэтому необходимо соблюдать правильное окно между завтраком и ужином, как считает эксперт в области здорового питания Артём Верис.

"Самое главное правило: завтракать, обедать и ужинать примерно в одно и то же время каждый день, не допуская чувства голода, — рассказал Верис "Газете.Ru". — В противном случае рацион может стать причиной набора веса, низкого качества сна и усталости в течение дня. Окно между завтраком и ужином в идеале не должно превышать десять часов. Если сильно сдвинуть время завтрака, это может привести к перееданию в вечернее или ночное время".

По словам Вериса, правильный ужин начинается с завтрака, и переносить его на обед не нужно. Лучше, если пищу мы принимаем в течение часа после того как проснулись. Кроме того, надо следить за включением в рацион белков и клетчатки, которые позволяют продлить ощущение сытости и избежать переедания.

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