Онколог Мяснянкин: плаксивость и бледная кожа у детей могут говорить о раке

Хотя злокачественные новообразования у детей встречаются намного реже, чем у взрослых, протекают они часто очень агрессивно. Поэтому важно вовремя распознать опасную болезнь.

Статистика показывает, что у детей может развиваться до 10 различных типов опухолей. Онколог Михаил Мяснянкин рассказал, что чаще всего причинами детского рака являются генетика, воздействие внешней среды, то есть плохая экология или другие вредные факторы. Также опасно, если родители ребёнка курят, и когда мама во время беременности подвергается воздействию высокой температуры. Симптомы рака у большинства детей схожи.

"Плаксивость, капризность, бледность кожных покровов, повышение температуры, плохой сон, потеря аппетита, - рассказал эксперт в беседе с 5-tv.ru. - Всё это должно насторожить родителей. На развитие заболевания может повлиять родовая травма, а также хронические воспалительные процессы и инфекции".

По словам врача, чем более тщательно родители следят за здоровьем своего ребёнка, тем выше шанс выявить опасную болезнь на той стадии, когда она ещё хорошо излечима. В этом случае лучше проводить ультразвуковые исследования, посещать педиатров и кардиологов.

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