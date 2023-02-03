Терапевт Доржиев: у россиян повальный атеросклероз из-за майонеза и колбасы

У большинства взрослых россиян уже можно диагностировать повышенный уровень холестерина. А это грозит ранними проблемами с сердцем.

Уровень распространения атеросклероза и гиперхолестеринемии в России бьет все рекорды. Это связано с большей доступностью вредных для здоровья магазинных продуктов, подвергшихся интенсивной переработке. В их состав входят различные усилители вкуса и консерванты, а также другие компоненты, повышающие показатель "плохого" холестерина. Всё это может стать причиной развития сердечно-сосудистых патологий, как полагает врач-терапевт Магаданской поликлиники №2 Зандан Доржиев.

"Проблема гиперхолестеринемии стала не просто серьёзной, а катастрофической, если учесть её распространение, — рассказал Зандан Доржиев Pravda. Ru. — Сегодня повышенный холестерин я встречаю даже не у каждого второго пациента, а у каждого первого. И в рационе почти всех людей в огромных количествах их любимый майонез, сосиски, колбаса и тому подобные продукты. Мы собственными руками забиваем артерии холестериновыми бляшками, а потом удивляемся, откуда у человека берётся инфаркт в 50 лет".

Доржиев рекомендует домашний майонез тем, кто никак не может обойтись без этого продукта. Также он советует обязательно включать в рацион продукты, повышающие так называемый "хороший" холестерин или липопротеиды высокой плотности в крови. К ним относятся, в первую очередь, орехи, жирная рыба и некоторых фрукты вроде авокадо. Кроме того, уровень холестерина нужно обязательно регулярно измерять, и при тревожных показателях не только менять диету, но и начинать пить статины. Последнее следует делать только под контролем врача — самостоятельный прием лекарств опасен.

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