E1.RU: среди граждан РФ растёт заболеваемость сифилисом

В России в 2022 году подтвердился рост числа случаев заболевания сифилисом. По мнению врачей, это связано с тем, что для некоторых категорий граждан определённые обследования стали обязательными.

Отмечается, что россияне начали ответственнее относиться к этой болезни после того, как появилось эффективное лечение.

"Больше обследуем — больше выявляем. Во многих регионах разработаны приказы, согласно которым определённые категории пациентов обязательно должны быть обследованы на сифилис при посещении поликлиник или госпитализации", — приводит издание E1.RU слова дерматовенеролога Елены Бабаевой.

Причинами роста случаев заболевания сифилисом также называют приём антибиотиков и безответственное отношение людей к своему здоровью.

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