Гастроэнтеролог дала советы, как обнаружить рак желудка на ранней стадии

Помимо наследственной предрасположенности, рак желудка может возникнуть из-за неправильного питания или пагубных привычек, рассказала гастроэнтеролог Анастасия Гассиева.

Медик предупредила, что начальные стадии рака желудка проходят незаметно, так как не имеют клинических проявлений. В перечень симптомов может входить общая слабость, утомляемость и сниженная работоспособность.

Если человек страдает гастритом, отметила специалист, ему стоит не забывать о регулярных посещениях врача для комплексного обследования желудка, что поможет обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии, когда его можно без труда излечить.

Хронический гастрит, подчеркнула Гассиева в интервью изданию ФАН, может протекать доброкачественно, но если его вовремя не распознать, существует потенциальный риск для жизни.

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