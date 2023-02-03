Доктор Евдокименко: активированный уголь поможет быстро восстановиться после коронавируса

Миллионы россиян переболели коронавирусом, и у многих он прошёл в лёгкой или бессимптомной форме. Но некоторым людям требуется полноценное восстановление.

Как отметил врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко, который и сам переболел "ковидом" вместе со всей семьёй, восстанавливаться надо не столько после самого COVID-19, сколько после тяжёлого для организма лечения, являющегося очень агрессивным и не всегда оправданным. Если расценивать период болезни и лечения, как фазу интоксикацию организма, то для восстановления потребуются лекарства из категории энтеросорбентов. Одним из самых доступных является активированный уголь, употреблять который нужно всего раз в день из расчёта одна таблетка на 10 кг веса. Запивается это стаканом воды медленно, чтобы уголь успел рассосаться.

"Если люди пьют какие-то лекарства по поводу сердца, от давления, от ещё чего-то, разводите прием угля по времени — ничего пить не надо за час-два до угля, — объяснил доктор Евдокименко Pravda. Ru. — Пьём три дня вот этот активированный уголь или какие-то другие энтеросорбенты. Уголь хорош тем, что выводит соли алюминия. Помимо угля рекомендуем растительный препарат ортосифон тычиночный — что-то вроде чая. Пьём его где-то три недели и чувствуем себя, как ни странно, где-то на второй-третий день уже гораздо лучше".

Курс угля и ортосифона можно повторять раз в три месяца. Крайне важно после перенесённого коронавируса не допускать гипоксии или кислородного голодания, а также переутомления. Следить за уровнем кислорода поможет прибор пульсоксиметр.

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