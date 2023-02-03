Роспотребнадзор: в РФ выявлен второй случай заражения штаммом коронавируса "кракен"

На территории РФ выявили второго пациента с новым вариантом коронавируса "кракен". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, разновидность COVID-19 "кракен" обнаружена у пациента из Республики Тыва. Отмечается, что заболевание протекает в лёгкой форме без каких-либо осложнений.

"Выявлен второй случай заражения подвариантом "Омикрона" XBB 1.5 "кракен", — подтвердили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в ведомстве добавили, что активной циркуляции "кракена" по РФ не ожидается.

В январе в России обнаружили первый случай "кракена". Установлено, что жительница Пензенской области, заразившаяся этим штаммом, не выезжала за границу и в другие регионы страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.