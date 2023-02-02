Профессор Ротчелл: в венах человека тоже содержатся частицы микропластика

Новое исследование продемонстрировало, что используемый в красках и пищевой упаковке микропластик попадает в вены человека. Пока не ясно, чем это грозит.

Учёные проанализировали ткань подкожных вен человека, взяв её у перенёсших операцию по аортокоронарному шунтированию пациентов в ходе небольшого пилотного исследования. В нём приняли участие пять человек. Оно показало, что микропластик может проникать через кровеносные сосуды в сосудистую ткань, хотя чем именно это грозит нашему здоровью, ещё предстоит изучить.

"Мы были удивлены, когда обнаружили частицы микропластика, — рассказала изданию The Independent токсиколог и эколог из Университета Хала Джанетт Ротчелл. — С прошлого года мы знаем, что микропластик находится в крови, это доказали другие исследования. Но было неясно, способны ли его частицы проникать через кровеносные сосуды в сосудистую ткань".

Последствия для человека такого стремительного распространения микропластика по телу точно неизвестны. Но если судить по экспериментам с использованием выращенных в чашках Петри клеток, микропластик может вызывать хронические воспаления и провоцировать стресс. Люди проглатывают его частицы при употреблении морепродуктов и другой пищи, питьевой воды, а иногда и через воздух.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.