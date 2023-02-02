Медики из Карелии спасли жизнь ребёнку весом 1 250 граммов

В Перинатальном центре Карелии медики провели уникальную операцию, позволившую спасти жизнь ребёнку с весом в 1 250 граммов. Часто такие малыши не выживают.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсетях поделился подробностями сложной операции, которую провели врачи перинатального центра. Раньше малышам с таким низким весом при гидроцефалии грозили самые тяжёлые последствия, а если и принималось решение об операции, то её проводили только федеральных клиниках, находящихся в других регионах. И вот теперь мальчику по имени Ваня, который появился на свет слишком рано, эндоскопическую нейрохирургическую операцию впервые провели в местном перинатальном центре.

"В связи с тем, что Ванечка очень рано, на 27-й неделе беременности, появился на свет, у него проявились практически все осложнения, связанные с глубокой недоношенностью: проблемы с дыханием, внутричерепные кровоизлияния, — отметил Михаил Охлопков. — При рождении вес мальчика составлял всего 1 250 граммов. Он был немедленно помещён в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Специалисты почти три месяца выхаживали его. Сейчас ребёнок весит уже более 4 кг".

Из-за возникшей гидроцефалии головного мозга ребёнку требовалось нейрохирургическое вмешательство, которое и было осуществлено. Сейчас его состояние здоровья стабильно, Ванечка восстанавливается после операции.

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