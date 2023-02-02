Минздрав позволил донорам органов бесплатно проходить медобследования

Готовые отдать свои органы и ткани для пересадок россияне смогут бесплатно пройти любые необходимые медобследования. Такое решение принял Минздрав.

Пресс-служба Минздрава сообщила о решении предоставить донорам органов и тканей в нашей стране, которые дали информированное согласие на трансплантацию, право на бесплатное прохождение всех необходимых медицинских обследований. Они будут финансироваться за счёт бюджетных средств, и данная норма уже находится в программе государственной гарантии на 2023, а также на плановый период 2024 и 2025 годов. Новость об этом прокомментировал известный российский хирург-трансплантолог, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова Минздрава России академик Сергей Готье.

"То, что сейчас лечебные учреждения имеют возможность обследовать потенциальных прижизненных доноров органов по программе государственных гарантий, является еще одним шагом на пути расширения доступности бесплатной медицинской помощи для граждан РФ, — заявил Сергей Готье "Интерфаксу". — В 2022 году в России было выполнено почти 400 родственных трансплантаций печени и почки. Это примерно 1/7 трансплантаций, выполненных за прошлый год в стране".

Во всём мире распространено прижизненное родственное донорство органов. Оно позволяет спасать жизни многих пациентов, которые в ином случае могли бы и не дождаться подходящих органов для пересадок.

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