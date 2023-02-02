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Доктор Бекетт: из-за прилива бодрости после кофе придется больше спать

Здоровье

После употребления кофе мы действительно можем столкнуться с приливом энергии, но учёные подчёркивают, что это скорее кредит. И за него придётся платить сном.

Доктор Бекетт: из-за прилива бодрости после кофе придется больше спать

Сотни миллионов людей начинают своё утро с чашки горячего кофе, поскольку этот напиток обеспечивает прилив бодрости. Но в реальности кофе не даёт нам дополнительное количество энергии, мы просто берём его взаймы, как рассказала молекулярный нутриционист из Университета Ньюкасла доктор Эмма Беккет.

"Кофеин предотвращает сонливость, временно блокируя воздействие химического вещества под названием аденозин, — рассказала доктор Беккет The Daily Mail. — Оно является частью системы, которая регулирует цикл сна и бодрствования. Но существует одна загвоздка. Хотя кофеин и вызывает ощущение бодрости, оно вовсе не связано с появлением какой-то новой энергии. И когда кофеин отпускает рецепторы, то заблокированный на время аденозин вновь нас атакует, и чувство сонливости возвращается".

По мнению эксперта, мы не формируем энергию, а как бы берём в долг, и потом обязаны вернуть её организму. Единственным реальным способом погасить задолженность является сон. Во время сна уровень аденозина падает, так как мы используем меньше энергии. Вот почему по утрам мы ощущаем себя отдохнувшими.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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