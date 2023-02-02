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Врач Богодерова: повышение уровня мочевой кислоты быть полезным

Здоровье

Повышенный уровень мочевой кислоты может спровоцировать неприятную болезнь подагру. Но иногда эта кислота полезна для здоровья.

Врач Богодерова: повышение уровня мочевой кислоты быть полезным

Хорошо известно, что при употреблении определённых продуктов питания в организме может вырасти уровень мочевой кислоты. К примеру, при поглощении мяса и его субпродуктов, морепродуктов, рыбы, шоколада, бобовых, консервированных овощей и алкоголя. При высоком уровне мочевой кислоты возникает болезнь подагра, которая характеризуется порой очень болезненными и длительными приступами. Однако врач-ревматолог Лариса Богодерова полагает, что рост показателя мочевой кислоты может быть и полезен, но лишь на небольшой период.

"Периодическое повышение мочевой кислоты может даже оказывать положительное действие на функцию нервной системы, являться нейропротектором, — рассказала Лариса Богодерова порталу NGS. Ru. — При гиперурикемии снижается риск возникновения болезни Паркинсона и Альцгеймера".

Существует мнение о том, что за счёт кратковременного скачка показателей мочевой кислоты наши далекие предки активизировали работу мозга. И всё-таки за её уровнем надо следить, поскольку подагра — болезнь крайне неприятная. Медики рекомендуют как минимум раз в год сдавать кровь и контролировать уровень мочевой кислоты, чтобы своевременно снижать его за счёт специальный диеты.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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