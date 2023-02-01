Дерматолог Проценко: холод и стресс вызывают опасную аллергию

Кортизол — гормон стресса, который может ускорить реакцию нервной системы человека на аллергены. Дерматолог, кандидат медицинских наук Алексей Проценко рассказал, что из-за этого может возникать дерматит, крапивница и псориаз.

"На этом фоне может развиться гиперчувствительная реакция организма на разные раздражители, в том числе на холод. Это состояние может развиться на фоне перенесённых инфекций и стать потенциально опасным", — приводит слова специалиста Общественная Служба Новостей.

Лечение в таких случаях может быть затяжным, а закаливание поможет едва ли, сообщил Проценко и напомнил, что при малейшем зуде необходимо обратиться к врачу. Последствия могут быть очень серьёзными. Например, это грозит отёком Квинке или анафилактическим шоком, которые могут привести к летальному исходу.

С холодом и стрессом бороться достаточно сложно, устранить эти факторы в качестве аллергена практически невозможно, подытожил специалист.

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