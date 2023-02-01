Эндокринолог Тананакина: не стоит отказывать себе в желании поесть сладкого

Тяга человека к сладкому зависит от самых разных процессов в организме, и лишать себя этого удовольствия не стоит. Главное — обращать внимание на десерты, которые мы съедаем.

Различные пищевые предпочтения, уровень стресса в жизни и количество стрессовых гормонов в крови — всё это влияет на тягу к употреблению сладкой пищи. На западе даже существует словосочетание "утешительное поедание", обозначающее активное употребление сладкого в периоды острого стресса. Категорически лишать себя этого удовольствия не следует, как рассказала врач-эндокринолог Наталья Тананакина.

"Например, человек говорит, что не представляет свою жизнь без сладостей, — объяснила доктор Тананакина в беседе РИАМО. — Фрукты, сухофрукты, ягоды тоже сладкие, но калорий в них значительно меньше, чем в печенье и конфетах. Иногда появляется сильное желание съесть что-то сладкое, и порой не стоит себе в этом отказывать. Смотря какой десерт и что в него входит. Очень часто люди, у которых избыточное количество инсулина в организме, тоже стараются поесть больше сладкой пищи как источника энергии".

Она напомнила, что существует и психологическая установка в виде тяги человека к получению сладких вознаграждений. Рождается она ещё в детстве, когда родители за выполнение разных поручений вручают детям конфеты. И во взрослом организме углеводы воспринимаются мозгом как поощрение, но важно не перебарщивать со сладостями, иначе это приведёт к ожирению и серьёзным проблемам со здоровьем.

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