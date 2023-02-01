Диетолог Джутова: один из самых главных мифов - то, что фруктоза полезней сахара

Широко распространено мнение о том, что фруктоза — это сахар полезный, а глюкоза плохой. Однако врач-диетолог его опровергла.

Переизбыток в нашем рационе любых сладостей и выпечки вреден для организма и талии вне зависимости от того, приготовлены ли эти продукты на обычном сахаре (глюкозе) или на фруктозе. В любом случае сладости будут приводить к набору лишнего веса и связанным с ним опасным для здоровья осложнениям, как рассказала врач диетолог Марьям Джутова.

"Один из самых главных мифов заключается в том, что сахар (глюкоза) более вредный, чем фруктоза. На самом деле это не совсем так, — объяснила Джутова в интервью РИАМО. — У фруктозы есть свои преимущества, но есть и большие недостатки. В частности, фруктоза всасывается из пищеварительного тракта только путём пассивной диффузии. Также в отличии от глюкозы, служащей универсальным источником энергии, фруктоза почти полностью поглощается клетками печени".

Она подчёркивает, что и при избытке фруктозе в крови у человека может со временем развиваться жировой гепатоз, то есть опасное для жизни поражение печени, а также различные патологии сердечно-сосудистой системы. Если же в крови отмечается избыток глюкозы, то это повышает вероятность развития сахарного диабета второго типа. Его основными факторами риска считают ожирение и малоподвижный образ жизни.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.