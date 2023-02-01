Онколог Доронин: тошнота и потеря аппетита говорят о низком уровне магния

Практикующий врач-онколог поведал, что низкий уровень магния в организме часто обнаруживается в тот момент, когда уже возникает конкретный дефицит. Он также рассказал, чем грозит нехватка магния.

В большинстве развитых стран мира люди подвержены дефициту магния из-за наличия хронических болезней, приёма некоторых рецептурных средств вроде антибиотиков и мочегонных препаратов, а также сокращению количества этого полезного микроэлемента в злаковых культурах. Многие увлекаются большим количеством переработанных пищевых продуктов. О том, что у нас низкий уровень магния, мы часто узнаём уже в момент развития серьёзного дефицита, как отмечает врач Леонид Доронин.

"Признаки низкого уровня магния становятся очевидными только к тому времени, когда у вас появляется конкретный дефицит, — пишет Леонид Доронин в своём Telegram-канале. — Симптомы включают слабость, потерю аппетита, утомляемость, тошноту и рвоту. Но симптомы и их тяжесть будут зависеть от того, насколько низок уровень микроэлемента. При отсутствии контроля дефицит магния связан с повышенным риском некоторых хронических заболеваний, включая сердечно- сосудистые заболевания, остеопороз, диабет 2 типа, мигрень и даже болезнь Альцгеймера".

Хотя это дефицит может появиться у каждого, имеются и особые группы риска. К ним Доронина отнёс детей и подростков, женщин в постклимактерическом периоде и пожилых людей. Некоторые состояния вроде воспалительного синдрома кишечника и глютеновой болезни затрудняют усваивание организма питательных веществ, что повышает риск развития дефицита магния даже при правильном питании. Также в группе риска и злоупотребляющие алкоголем.

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