Семейный психолог: люди боятся не старости, а неизбежного конца

Люди боятся стареть по причине страха неизбежного конца, а именно смерти. Об этом "Вечерней Москве" рассказала семейный психолог Наталья Наумова.

По словам специалиста, люди испытывают страх старости от навязанных обществом стереотипов, согласно которым в молодости можно добиться высот, выйти замуж и построить карьеру. От таких убеждений кажется, что старость это худшее время.

Собеседник издания отметила, что времена переменились, и сейчас даже в 60 лет можно начать новую жизнь. В таком возрасте можно строить карьеру или найти любовь.

Каждому нужно принимать свой возраст, уметь осознавать, что на смену молодым годам приходят мудрость и профессионализм, заключила Наумова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.