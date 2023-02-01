Диетолог Татьяна Рыкалова порекомендовала россиянам не злоупотреблять отрубями, ведь при неправильном приёме они провоцируют проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, попадая в организм, отруби очищают ворсинки, которые выстилают поверхность кишечника. Врач подчеркнула: если они забьются, организм будет плохо всасывать полезные элементы из продуктов питания. Кроме того, Рыкалова добавила, что отруби нельзя употреблять пациентам с камнями в желчном пузыре.
"Вместе с желчью они могут продвинуться к желчному протоку и закупорить его", — уточнила эксперт.
По её словам, в этом случае человек уже не обойдётся без срочной операции. Она также посоветовала убрать отруби из постоянного рациона во избежание ухудшения состояния здоровья.
Вместе с тем Рыкалова отметила, что небольшая порция отрубей может нормализовать работу кишечника и помочь при застоях желчи.
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