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Врач Рыкалова: отруби не должны быть в рационе постоянно, они могут навредить здоровью

Здоровье

Диетолог Татьяна Рыкалова порекомендовала россиянам не злоупотреблять отрубями, ведь при неправильном приёме они провоцируют проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Врач Рыкалова: отруби не должны быть в рационе постоянно, они могут навредить здоровью

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, попадая в организм, отруби очищают ворсинки, которые выстилают поверхность кишечника. Врач подчеркнула: если они забьются, организм будет плохо всасывать полезные элементы из продуктов питания. Кроме того, Рыкалова добавила, что отруби нельзя употреблять пациентам с камнями в желчном пузыре.

"Вместе с желчью они могут продвинуться к желчному протоку и закупорить его", — уточнила эксперт.

По её словам, в этом случае человек уже не обойдётся без срочной операции. Она также посоветовала убрать отруби из постоянного рациона во избежание ухудшения состояния здоровья.

Вместе с тем Рыкалова отметила, что небольшая порция отрубей может нормализовать работу кишечника и помочь при застоях желчи.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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