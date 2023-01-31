Кардиолог Стражеско: клубника, яблоки и лук помогут стать долгожителями

Долголетие на 50 процентов определяется генами, а еще на 50 — здоровым образом жизни. Есть продукты, которые помогают жить дольше.

Количество москвичей старше 90 лет, уже перевалило за 80 000, а москвичке Надежде Кердиковой 11 января исполнилось 109 лет. Через год она станет супердолгожителем, если отметит 110-й год рождения. Причем сегодня в мире не более 450 таких людей. Известно, что сверхдолголетие определяется на 50 процентов генами и на вторые 50 процентов здоровым образом жизни, как рассказала Ирина Стражеско. Огромную роль в этом вопросе играет питание.

"Для каждого человека настройку питания важно производить исходя из его особенностей, — заявила доктор Стражеско в беседе с "Ведомостями". — Всем можно дать только общие рекомендации — натуральные продукты, в основном растительного происхождения, и умеренная калорийность. И даже если в роду нет долгожителей, всегда можно изменить свой образ жизни, от которого на 75% зависит то, насколько долго вы будете жить".

По словам эксперта, долгожители получают от своих родных так называемые защитные гены, которые воздействуют на системы противовоспалительной защиты, поскольку в основе старения и всех возрастных заболеваний лежат именно хронические воспалительные процессы. А причинами этих процессов чаще всего являются ожирения и старые клетки, скапливающиеся в организме. Избирательно разрушать старые клетки помогут вещества-сенолитики, которых много в таких продуктах, как клубника, яблоки и лук.

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