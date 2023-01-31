Врач Ожерельев: "Дефицит витамина D приводит к кровоточивости дёсен"

Главный компонент для здоровья зубов — это кальций. Если его не хватает, то эмаль зубов истончается и становится более подверженной возникновению кариеса. Но важно не только включать в рацион продукты с высоким содержанием этого минерала — например, молоко, творог, сыр, сардины, белую фасоль, кунжут или апельсины, но и следить за тем, чтобы полученный кальций усваивался. А для этого нужно обеспечить достаточное потребление белка и витамина D, предупреждает читателей Pravda.Ru главный врач Медицинского стоматологического центра "Куркино" Николай Ожерельев.

"Отличный источник витамина D — это рыбий жир или жирная рыба, например, форель, лосось, сардины, скумбрия или угорь. Если витамина D не хватает, то это сразу заметно по состоянию дёсен — они становятся слабыми, склонными к кровоточивости, а вследствие этого развиваются гингивит и пародонтит. Бороться с этими заболеваниями помогает включение в рацион достаточного количества витаминов группы B, которые содержатся в печёнке, ржаном хлебе, яйцах, шпинате и капусте", — отмечает врач.

Зубы не могут быть здоровыми и без витамина С, добавляет эксперт. При его нехватке дёсны воспаляются, кровоточат, появляется неприятный запах изо рта, зубы расшатываются и выпадают. Витамин С можно получить из:

цитрусовых,

яблок,

облепихи,

клюквы,

чёрной смородины.

Витамин С также важен для профилактики образования зубного налёта, а затем и зубного камня, который травмирует дёсны и разрушает эмаль зубов.

"Говоря о продуктах, полезных для зубов, нельзя не отметить красное мясо, креветки и мидии — это важные источники фосфора, укрепляющего зубы и костную ткань, а также растительное и сливочное масла, плоды авокадо и семена подсолнечника — как продукты с высоким содержанием витамина Е, важного для регенерации тканей и заживления ранок на слизистой, то есть поддержания здоровья полости рта", — резюмирует эксперт.

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