Министр Мурашко: Россия достигла исторического минимума младенческой смертности

По показателям младенческой смертности наша страна достигла исторического минимума, а ожидаемая продолжительность жизни выросла. Об этом сообщил Михаил Мурашко.

На расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике глава российского Минздрава отметил, что наша страна достигла исторического минимума младенческой смертности. При этом в России ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на два с половиной года, несмотря на то, что наша страна вместе с остальным миром все еще находится в тисках коронавирусной пандемии.

"Реализация мер по борьбе с ковидом одновременно с совершенствованием подходов к организации медицинской помощи и ориентацией на работу в современных условиях позволили, как только нам удалось стабилизировать ситуацию с ковидом, во втором полугодии добиться опережающих темпов снижения смертности и увеличения ожидаемой продолжительности жизни, — заявил министр. — Показатель вырос на два с половиной года".

Показатель снижения младенческой смертности улучшился в два раза, по сравнению с прогнозируемыми оценками, как отметил Михаил Мурашко. И эту ситуацию не переломили ни коронавирус, ни новые вызовы в последнее время. Несмотря на грандиозные испытания, с которыми столкнулись российские врачи в период пандемии, уровень младенческой смертности всё-таки достиг исторического минимума.

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