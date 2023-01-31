Доктор Мясников: ОРЗ, COVID-19 и грыжу межпозвонковых дисков лечить не надо

Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что некоторые болезни вовсе не нужно лечить. Они могут сами пройти за семь дней без терапии.

По мнению Александра Мясникова, большинство вирусных заболеваний не нуждаются в лечении. Если их лечить, то они пройдут через семь дней, а если не лечить, то через неделю, как пошутил доктор. Специфических средств борьбы с подобными недомоганиями нет, и все имеющиеся препараты чисто симптоматические, то есть они лишь влияют на симптомы вроде повышенной температуры, но не на сами вирусы.

"ОРЗ, грипп, COVID-19, вирусные гаймориты, ангины, бронхиты…, — перечисляет Мясников в своем Telegram-канале. — Сюда же относятся неосложнённые грыжи межпозвонковых дисков, фибромиалгия, синдром раздражённого кишечника, позиционное головокружение, и многое другое".

При этом Мясников полагает, что западные врачи всегда обязаны объяснять пациентам, как будет протекать лечение шаг за шагом. В результате, там не так часто назначают препараты, которые людям в реальности не требуются. Российские медики стараются всё-таки прописать то или иное лекарство, ведь если этого не сделать, то пациент, скорее всего, пойдёт в аптеку и купит его себе сам, а самолечение чревато осложнениями.

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