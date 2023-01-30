Реабилитолог: при головокружении нужно обеспечить поток свежего воздуха и дать воды

Самое главное при появлении головокружения — не паниковать. Что делать, если внезапно закружилась голова, рассказал врач-реабилитолог Альберт Едзиев, в беседе с life.ru.

Специалист посоветовал обеспечить человеку приток свежего воздуха. При плохом самочувствии нужно присесть и сосредоточиться на каком-либо предмете. При ощущении кружения больше пяти минут лучше вызывать скорую помощь, добавил доктор.

Пока едут медики, человека нужно положить на спину с подушкой под головой, дать стакан воды и измерить артериальное давление, объяснил собеседник издания.

Если часто возникает головокружение или потеря сознания, нужно ограничить потребление солёной пищи, перестать курить, обеспечить здоровый сон и уменьшить употребление алкоголя, заключил реабилитолог.

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