Самое главное при появлении головокружения — не паниковать. Что делать, если внезапно закружилась голова, рассказал врач-реабилитолог Альберт Едзиев, в беседе с life.ru.
Специалист посоветовал обеспечить человеку приток свежего воздуха. При плохом самочувствии нужно присесть и сосредоточиться на каком-либо предмете. При ощущении кружения больше пяти минут лучше вызывать скорую помощь, добавил доктор.
Пока едут медики, человека нужно положить на спину с подушкой под головой, дать стакан воды и измерить артериальное давление, объяснил собеседник издания.
Если часто возникает головокружение или потеря сознания, нужно ограничить потребление солёной пищи, перестать курить, обеспечить здоровый сон и уменьшить употребление алкоголя, заключил реабилитолог.
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